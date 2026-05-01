Daehan Steel präsentierte Quartalsergebnisse

Daehan Steel stellte am 29.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,17 KRW. Im Vorjahresquartal waren 237,11 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 305,60 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 289,59 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at