Daehan Steel stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Daehan Steel hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 782,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 897,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 320,01 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 298,51 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at