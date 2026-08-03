Daehan Steel vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Daehan Steel hat am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 202,70 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Daehan Steel ein EPS von 387,56 KRW je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 387,73 Milliarden KRW – ein Plus von 11,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Daehan Steel 348,88 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at