|
03.08.2026 06:31:29
Daehan Steel vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Daehan Steel hat am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 202,70 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Daehan Steel ein EPS von 387,56 KRW je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 387,73 Milliarden KRW – ein Plus von 11,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Daehan Steel 348,88 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!