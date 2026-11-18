Daehan Synthetic Fiber hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2086,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2520,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 28,28 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,01 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at