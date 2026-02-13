|
Daehan Synthetic Fiber öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Daehan Synthetic Fiber hat am 11.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 88,21 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal -2017,000 KRW je Aktie in den Büchern standen.
Das vergangene Quartal hat Daehan Synthetic Fiber mit einem Umsatz von insgesamt 25,41 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29,10 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 12,69 Prozent verringert.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 7529,28 KRW, nach -2235,000 KRW im Vorjahresvergleich.
Mit einem Umsatz von 108,23 Milliarden KRW, gegenüber 123,79 Milliarden KRW im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 12,57 Prozent präsentiert.
