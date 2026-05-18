Daehan Synthetic Fiber stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Daehan Synthetic Fiber veröffentlichte am 15.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 10216,00 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 7246,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Daehan Synthetic Fiber in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,66 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 26,52 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 28,72 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at