Daheng New Epoch Technology A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Daheng New Epoch Technology A stellte am 25.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,06 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Daheng New Epoch Technology A 0,010 CNY je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 473,1 Millionen CNY – eine Minderung von 1,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 481,0 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at