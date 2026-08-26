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26.08.2026 06:31:28
Daheng New Epoch Technology A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Daheng New Epoch Technology A stellte am 25.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 0,06 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Daheng New Epoch Technology A 0,010 CNY je Aktie verdient.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 473,1 Millionen CNY – eine Minderung von 1,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 481,0 Millionen CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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