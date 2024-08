Daheng New Epoch Technology A legte Quartalsergebnis vor

Daheng New Epoch Technology A hat am 20.08.2024 das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,03 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,030 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 489,2 Millionen CNY – das entspricht einem Abschlag von 10,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 549,6 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

