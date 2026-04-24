Daheng New Epoch Technology A legte Quartalsergebnis vor

Daheng New Epoch Technology A hat am 22.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,08 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Daheng New Epoch Technology A noch ein Gewinn pro Aktie von -0,060 CNY in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daheng New Epoch Technology A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 26,81 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 446,5 Millionen CNY im Vergleich zu 610,0 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,240 CNY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Daheng New Epoch Technology A ein Gewinn pro Aktie von -0,070 CNY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,73 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 1,75 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at