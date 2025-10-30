Daheng New Epoch Technology A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Daheng New Epoch Technology A präsentierte in der am 28.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,16 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 CNY je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Daheng New Epoch Technology A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,68 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 448,7 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 354,2 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at