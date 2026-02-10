10.02.2026 06:31:29

Daeho AL: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Daeho AL hat am 09.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Daeho AL hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 96,57 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -9,000 KRW je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Daeho AL im vergangenen Quartal 54,38 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 27,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Daeho AL 42,50 Milliarden KRW umsetzen können.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 48,150 KRW beziffert. Im Vorjahr waren 21,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 215,64 Milliarden KRW gegenüber 168,53 Milliarden KRW im Vorjahr ausgewiesen.

