Daeho AL: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Daeho AL präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 88,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 60,00 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 65,45 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 52,06 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at