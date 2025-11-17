Daeho AL gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Daeho AL präsentierte in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 42,00 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 22,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Daeho AL im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 49,12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 59,07 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 39,61 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at