Daeho AL hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 149,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Daeho AL -210,000 KRW je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 56,48 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 4,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 59,07 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at