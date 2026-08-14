Dahu Aquaculture: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Dahu Aquaculture gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Dahu Aquaculture hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 284,2 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 274,4 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at