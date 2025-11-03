Dahu Aquaculture stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Dahu Aquaculture hat am 31.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Dahu Aquaculture in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 18,25 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 215,3 Millionen CNY im Vergleich zu 263,4 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at