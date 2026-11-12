Dai-Dan: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Dai-Dan hat am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 75,60 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 43,64 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 65,24 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 58,21 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at