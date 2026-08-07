Dai-Dan: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Dai-Dan hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 50,79 JPY, nach 53,51 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,42 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 61,60 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 60,15 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at