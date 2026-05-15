Dai-Dan: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Dai-Dan veröffentlichte am 13.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Dai-Dan hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 58,73 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 41,62 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,10 Prozent zurück. Hier wurden 76,04 Milliarden JPY gegenüber 76,88 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Dai-Dan hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 207,33 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 135,61 JPY je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 256,23 Milliarden JPY, gegenüber 262,73 Milliarden JPY im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 2,48 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at