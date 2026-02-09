|
Dai-Dan verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Dai-Dan hat am 06.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 51,45 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 51,57 JPY je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Dai-Dan in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 22,96 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 61,83 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 80,26 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
