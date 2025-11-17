DAI-ICHI CUTTER KOGYO KK hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

DAI-ICHI CUTTER KOGYO KK hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 64,48 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 36,42 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DAI-ICHI CUTTER KOGYO KK in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,22 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,48 Milliarden JPY im Vergleich zu 5,46 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

