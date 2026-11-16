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16.11.2026 06:31:29
DAI-ICHI CUTTER KOGYO KK präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
DAI-ICHI CUTTER KOGYO KK hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 19,60 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 64,48 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 12,58 Prozent zurück. Hier wurden 4,79 Milliarden JPY gegenüber 5,48 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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