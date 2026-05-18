DAI-ICHI CUTTER KOGYO KK veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

DAI-ICHI CUTTER KOGYO KK hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 28,14 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DAI-ICHI CUTTER KOGYO KK ein EPS von 17,06 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,75 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,42 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at