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18.05.2026 06:31:29
DAI-ICHI CUTTER KOGYO KK veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
DAI-ICHI CUTTER KOGYO KK hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 28,14 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DAI-ICHI CUTTER KOGYO KK ein EPS von 17,06 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,75 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,42 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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