09.02.2026 06:31:29
Dai-Ichi Karkaria gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Dai-Ichi Karkaria hat am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Dai-Ichi Karkaria hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,15 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,52 INR je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 378,1 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 7,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 407,1 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.
