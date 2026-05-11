|
11.05.2026 06:31:29
Dai-Ichi Karkaria legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Dai-Ichi Karkaria veröffentlichte am 08.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,11 INR, nach 8,32 INR im Vorjahresvergleich.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 41,12 Prozent auf 412,5 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 700,6 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Dai-Ichi Karkaria vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,990 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 12,11 INR je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 11,07 Prozent auf 1,61 Milliarden INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,81 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich in Grün -- DAX schließt stabil -- US-Börsen knapp im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Der heimische Leitindex zeigte sich am Montag mit klaren Gewinnen, wohingegen sich der deutsche Leitindex wenig verändert präsentierte. Die Wall Street kann sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die Börsen in Fernost bewegten sich zum Wochenstart in unterschiedliche Richtungen.