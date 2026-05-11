Dai-Ichi Karkaria legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Dai-Ichi Karkaria veröffentlichte am 08.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,11 INR, nach 8,32 INR im Vorjahresvergleich.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 41,12 Prozent auf 412,5 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 700,6 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Dai-Ichi Karkaria vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,990 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 12,11 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 11,07 Prozent auf 1,61 Milliarden INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,81 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at