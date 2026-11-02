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02.11.2026 06:31:29
Dai-Ichi Karkaria präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Dai-Ichi Karkaria hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,21 INR gegenüber 0,010 INR im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Dai-Ichi Karkaria im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,45 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 541,1 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 427,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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