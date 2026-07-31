Dai-Ichi Kogyo Seiyaku: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Dai-Ichi Kogyo Seiyaku gab am 29.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 293,70 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 102,81 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 27,50 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19,05 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at