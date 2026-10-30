Dai-Ichi Kogyo Seiyaku gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Dai-Ichi Kogyo Seiyaku hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 195,10 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 121,16 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 41,85 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 26,33 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 18,57 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at