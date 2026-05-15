15.05.2026 06:31:29

Dai-Ichi Kogyo Seiyaku hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Dai-Ichi Kogyo Seiyaku hat am 13.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 184,29 JPY gegenüber 64,62 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 22,68 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,98 Milliarden JPY umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 606,28 JPY beziffert, während im Vorjahr 270,08 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Dai-Ichi Kogyo Seiyaku 82,89 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 73,26 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 541,90 JPY je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 81,00 Milliarden JPY taxiert.

Redaktion finanzen.at

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