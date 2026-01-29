Dai-Ichi Kogyo Seiyaku stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Dai-Ichi Kogyo Seiyaku hat am 28.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 198,02 JPY gegenüber 74,21 JPY im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 22,60 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Dai-Ichi Kogyo Seiyaku 18,84 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at