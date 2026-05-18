Dai-ichi Life Insurance: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Dai-ichi Life Insurance lud am 15.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 18,46 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 20,70 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 2 464,93 Milliarden JPY gegenüber 1 911,83 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 119,83 JPY gegenüber 115,95 JPY je Aktie im Vorjahr.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 9 707,98 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Dai-ichi Life Insurance einen Umsatz von 8 801,74 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at