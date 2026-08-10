Dai-ichi Life Insurance: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Dai-ichi Life Insurance lud am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 44,44 JPY, nach 11,75 JPY im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Dai-ichi Life Insurance 2 388,94 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2 088,60 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at