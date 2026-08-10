|
10.08.2026 06:31:29
Dai-ichi Life Insurance: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Dai-ichi Life Insurance lud am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 44,44 JPY, nach 11,75 JPY im Vorjahresvergleich.
Im abgelaufenen Quartal hat Dai-ichi Life Insurance 2 388,94 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2 088,60 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!