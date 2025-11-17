Dai-ichi Life Insurance hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Dai-ichi Life Insurance präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,62 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Dai-ichi Life Insurance mit einem Umsatz von insgesamt 17,39 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,10 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 15,15 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at