Dai-ichi Life Insurance hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Dai-ichi Life Insurance hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,43 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,620 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,85 Prozent auf 16,21 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17,40 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at