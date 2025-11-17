Dai-ichi Life Insurance: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Dai-ichi Life Insurance stellte am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 45,49 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 26,59 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Dai-ichi Life Insurance mit einem Umsatz von insgesamt 2 565,03 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2 254,10 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 13,79 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at