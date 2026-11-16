Dai-ichi Life Insurance stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Dai-ichi Life Insurance hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 34,35 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 45,49 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Dai-ichi Life Insurance 2 580,89 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2 565,03 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at