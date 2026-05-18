Dai-ichi Life Insurance veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Dai-ichi Life Insurance hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,24 USD, nach 0,270 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 15,71 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,54 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,59 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Dai-ichi Life Insurance ein EPS von 1,52 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Dai-ichi Life Insurance im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 11,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 64,42 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 57,74 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at