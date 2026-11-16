Dai Nippon Printing: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Dai Nippon Printing hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,17 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,120 USD je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,53 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,45 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at