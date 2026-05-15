Dai Nippon Printing gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Dai Nippon Printing präsentierte in der am 13.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 43,18 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -9,950 JPY je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 384,35 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Dai Nippon Printing einen Umsatz von 378,55 Milliarden JPY eingefahren.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 235,49 JPY. Im Vorjahr hatte Dai Nippon Printing 238,90 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1 512,57 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 1 457,61 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at