|
15.05.2026 06:31:29
Dai Nippon Printing gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Dai Nippon Printing präsentierte in der am 13.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 43,18 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -9,950 JPY je Aktie generiert.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 384,35 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Dai Nippon Printing einen Umsatz von 378,55 Milliarden JPY eingefahren.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 235,49 JPY. Im Vorjahr hatte Dai Nippon Printing 238,90 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1 512,57 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 1 457,61 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnttäuschung nach Trump-Xi-Gipfel: ATX geht deutlich schwächer ins Wochenende -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street schwach -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich vor dem Wochenende mit sehr negativer Tendenz. An der Wall Street ging es am Freitag nach unten. An den Börsen in Asien wurden am Freitag Verluste eingefahren.