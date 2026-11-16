Dai Nippon Printing hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Dai Nippon Printing stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 55,71 JPY. Im letzten Jahr hatte Dai Nippon Printing einen Gewinn von 34,21 JPY je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 389,85 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Dai Nippon Printing einen Umsatz von 372,56 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at