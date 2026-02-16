Dai Nippon Printing präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Dai Nippon Printing hat sich am 13.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 57,30 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Dai Nippon Printing 57,73 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,07 Prozent auf 389,52 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 370,71 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at