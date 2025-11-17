Dai Nippon Printing stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Dai Nippon Printing hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,190 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Dai Nippon Printing im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,53 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 2,36 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at