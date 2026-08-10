10.08.2026 06:31:29

Dai Nippon Printing stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Dai Nippon Printing lud am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 54,78 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Dai Nippon Printing 100,80 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 366,14 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 372,95 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

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