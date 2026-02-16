Dai Nippon Printing stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Dai Nippon Printing lud am 13.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Dai Nippon Printing hat ein EPS von 0,19 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,190 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Dai Nippon Printing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,53 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,43 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at