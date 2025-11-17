Dai Nippon Printing: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Dai Nippon Printing stellte am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 34,21 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 57,45 JPY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Dai Nippon Printing im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,93 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 372,56 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 351,70 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at