Dai Nippon Toryo: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Dai Nippon Toryo hat am 07.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 35,92 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 54,57 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 23,67 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Dai Nippon Toryo 18,65 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at