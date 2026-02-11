Dai Nippon Toryo: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Dai Nippon Toryo präsentierte in der am 10.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 21,56 JPY. Im Vorjahresviertel waren 35,00 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 24,28 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 27,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Dai Nippon Toryo einen Umsatz von 18,97 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at