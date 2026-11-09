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09.11.2026 06:31:29
Dai Nippon Toryo gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Dai Nippon Toryo hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 77,69 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 35,92 JPY je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Dai Nippon Toryo 25,96 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 23,67 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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