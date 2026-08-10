Dai Nippon Toryo stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Dai Nippon Toryo hat am 07.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 42,42 JPY gegenüber 13,40 JPY im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Dai Nippon Toryo 25,41 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 22,30 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at