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15.05.2026 06:31:29
Dai Nippon Toryo verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Dai Nippon Toryo hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 11,72 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 200,91 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Dai Nippon Toryo 23,51 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 35,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 17,40 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 59,16 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 331,40 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 93,76 Milliarden JPY gegenüber 72,51 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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